مطالبات بسفلتة الطريق المحوري بـ"خلال".. مرَّت سنة و"مالك على البال طاري"

طالب عدد من أهالي مركز خلال التابع لمحافظة محايل عسير بسرعة تنفيذ الطريق المحوري في المركز الذي تم فتحه من قِبل بلدية مركز قنا منذ قرابة سنة، ثم توقف العمل به، بالرغم من أن طوله لا يتجاوز 2.5 كيلو؛ إذ يجدون صعوبة في تنقُّلهم خلاله في الفترة الحالية مع موسم الأمطار الذي تشهده المنطقة، ومواسم الغبار في فترات أخرى.