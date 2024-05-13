مطالبات بسفلتة الطريق المحوري بـ"خلال".. مرَّت سنة و"مالك على البال طاري"

طالب عدد من أهالي مركز خلال التابع لمحافظة محايل عسير بسرعة تنفيذ الطريق المحوري في المركز الذي تم فتحه من قِبل بلدية مركز قنا منذ قرابة سنة، ثم توقف العمل به، بالرغم من أن طوله لا يتجاوز 2.5 كيلو؛ إذ يجدون صعوبة في تنقُّلهم خلاله في الفترة الحالية مع موسم الأمطار الذي تشهده المنطقة، ومواسم الغبار في فترات أخرى.
وطالبوا بسفلتة الطريق وإنارته، وخصوصًا أنه تم إحضار أعمدة الإنارة للمركز، ولكن دون تركيبها. مطالبين كذلك بسفلتة الطرق المؤدية إلى منازلهم؛ إذ إن وقت الأمطار تسوء الطرق لمنازلهم كثيرًا.
وأكد الأهالي أن الطريق المحوري يخدم كامل المركز، بما في ذلك مجمع مدارس للبنين، ومجمع مدارس للبنات، ومركز صحي.
وأكدت بلدية قنا لـ"سبق" وقوف لجنة برئاسة رئيس البلدية، المهندس محمد يحيى مجدع، على احتياجات مركز "خلال"، ومن ضمنها الطريق المذكور، وأن البلدية تسعى جاهدة لمعالجة العديد من احتياجات المركز وفق إمكانياتها وأولوياتها.