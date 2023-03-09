الطائف.. بلدية السيل تضبط لحومًا فاسدة وتقف على موقع يعدّ وجبات تالفة

نجحت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية السيل الكبير" في إيقاف ترويج لحوم فاسدة وإعداد وجبات تالفة لأحد المطاعم، من قبل عمالة وافدة، وذلك بعد الوصول للموقع الذي خصصوه لتلك المهام.
وجاءت المهمة التي قام بها مراقبو بلدية السيل الكبير، شمالي الطائف من خلال جولة نُفذت على الشقق المفروشة الواقعة في النطاق، وأثناء تلك الجولة تبين وجود عمالة تتردد على إحدى تلك الشقق، لحين الكشف عن تجمعهم بداخلها، حيث يقومون بتجهيز لحوم مجهولة المصدر وتالفة لا تصلح للاستهلاك الآدمي، ويقومون بتجهيز وإعداد الوجبات لأحد المطاعم.
وتم التحفظ على العمالة التي تُدير الموقع المُخالف بمركز الشرطة فيما تولت البلدية مصادرة جميع اللحوم، والمعدات والأجهزة الكهربائية، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات المالية.