الطائف.. بلدية السيل تضبط لحومًا فاسدة وتقف على موقع يعدّ وجبات تالفة

وجاءت المهمة التي قام بها مراقبو بلدية السيل الكبير، شمالي الطائف من خلال جولة نُفذت على الشقق المفروشة الواقعة في النطاق، وأثناء تلك الجولة تبين وجود عمالة تتردد على إحدى تلك الشقق، لحين الكشف عن تجمعهم بداخلها، حيث يقومون بتجهيز لحوم مجهولة المصدر وتالفة لا تصلح للاستهلاك الآدمي، ويقومون بتجهيز وإعداد الوجبات لأحد المطاعم.