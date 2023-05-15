حائل.. العثور على طفل تائه بحديقة السلام.. و"فزعة الشمال" تبحث عن ذويه

أهابت جمعية فزعة الشمال للبحث والإنقاذ بحائل، بالمجتمع الحائلي، المساهمة في نشر صورة طفل يتراوح عمره ما بين ثلاثة إلى أربعة أعوام، وُجد تائهًا في حديقة السلام بمدينة حائل، وذلك من أجل الوصول لأسرته.
وذكر حامد الوهبي، رئيس الجمعية، لـ"سبق"، أنه ورد بلاغ للفريق بوجود الطفل لدى مركز شرطة العزيزية بحائل، مبينًا أنه لم يتم التوصل لذويه - حتى وقت مثول الخبر للنشر –، حيث إن الطفل لا يقدر على الكلام لصغر سنه.
واضاف أن رجال الأمن مشكورين حاولوا الوصول إلى ذويه بالبحث عنهم في الحديقة، ما استدعى تسليمه لمركز الشرطة تمهيدًا للوصول إلى أسرته، إلا أنه لم يتم العثور عليها.
وأردف: أنه يُحتمل أن يكون الطفل من الجنسية الباكستانية .
ودعا "الوهبي" من لديه معرفة بذوي الطفل من خلال الصور التي تنشرها "سبق" التواصل على رقم رئيس الجمعية 0506172947 أو التوجه إلى مركز شرطة العزيزية بحائل.