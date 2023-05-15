حائل.. العثور على طفل تائه بحديقة السلام.. و"فزعة الشمال" تبحث عن ذويه

وذكر حامد الوهبي، رئيس الجمعية، لـ"سبق"، أنه ورد بلاغ للفريق بوجود الطفل لدى مركز شرطة العزيزية بحائل، مبينًا أنه لم يتم التوصل لذويه - حتى وقت مثول الخبر للنشر –، حيث إن الطفل لا يقدر على الكلام لصغر سنه.