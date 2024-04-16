خلال شهر مارس.. 2367 مخالفة للمباني ترصدها أمانة جدة

وتنوّعت المخالفات التي رصدتها ما بين عدم وجود لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخصة أو عدم صيانتها، وعدم وجود حاوية لمخلفات ترميم المباني وزيادة مسافة التشوين عن الحد الأقصى المسموح به بين حد الملكية والسور المؤقت، إضافة إلى تهالك السور المؤقت وعدم صيانته، وعدم التعاقد مع ناقل نفايات مؤهل من الأمانة أثناء تنفيذ أعمال بناء أو هدم أو ترميم.