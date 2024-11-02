"مجموعة فقيه" تحتفل بخريجي البورد السعودي والزمالات الدقيقة

وأضاف الدكتور مازن فقيه، خلال كلمته في الحفل، "نحرص في جميع مرافقنا على تقديم نموذج أكاديمي متكامل في الرعاية الصحية متمثلا في تقديم الخدمة بأرقى معايير الجودة والأمان في بيئة علمية تعتمد على البراهين والبحث العلمي وصولا إلى تجربة متميزة لمرضانا بوجود طاقم طبي على مستوى عالي من الخبرة والكفاءة" وأوضح: "طموحنا لم يتوقف عند هذا الحد بل سعينا دائما الى الاستثمار في الطاقة البشرية وعلى مستوى الوطن من خلال تقديم بيئة تعليمية وتدريبية عالية المستوى لتقديم برامج البورد السعودي والزمالات الدقيقة في الطب والجراحة وبرامج التمريض والصيدلة السريرية والبرامج الصحية المساندة بأكاديمية فقيه الطبية."