بـ 83 مليون دولار.. الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية أول قرض تنموي لدعم المياه في السلفادور

وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم في جمهورية السلفادور، مع وزير المالية في جمهورية السلفادور جيرسون بوسادا؛ اتفاقية أول قرض تنموي مقدم من الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع معالجة المياه وتوليد الطاقة بالغاز الحيوي عن طريق مياه نهر أسيلواتي في السفادور، بقيمة 83 مليون دولار، بحضور وزيرة الخارجية في السلفادور ألكسندرا هيل تينوكو، ومسؤولين آخرين.
ويهدف المشروع إلى معالجة مياه الصرف الصحي التي تصب في نهر أسيلواتي، كما ينتج عن ذلك الغاز الحيوي لتوليد الطاقة الكهربائية المتجددة، وسيستفيد منه أكثر من 1.2 مليون نسمة، إذ يسهم المشروع في رفع القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة في السلفادور، وتعزيز مستوى الاستدامة البيئية، سعيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توفير المياه والطاقة النظيفة، والنظافة الصحية.
وتُعد هذه الاتفاقية تعزيزًا لنشاط الصندوق وحرصه على الإسهامات الإنمائية لدعم الدول النامية في التغلّب على التحديات التي تواجه مسيرة وخطط التنمية، كما تؤكد الاتفاقية على أهمية التعاون والتضامن الدولي لتحقيق التنمية المستدامة، نحو ازدهار التنمية الاجتماعية والاقتصادية والوصول إلى نماء شامل ومستدام في البلدان المستفيدة.
يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يعمل منذ عام 1975م على دعم إيجاد الفرص الإنمائية المتنوعة، للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي في الدول النامية، نحو تحسين الظروف المعيشية، والتمكين من مواكبة التطور في مجال المعرفة وبناء القدرات وتوفير الفرص الوظيفية لملايين المستفيدين، بالإضافة إلى تعزيز ركائز التنمية المستدامة في نطاقاتها المختلفة وأشكالها المتعددة في الدول النامية حول العالم.