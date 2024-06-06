بـ 83 مليون دولار.. الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية أول قرض تنموي لدعم المياه في السلفادور

ويهدف المشروع إلى معالجة مياه الصرف الصحي التي تصب في نهر أسيلواتي، كما ينتج عن ذلك الغاز الحيوي لتوليد الطاقة الكهربائية المتجددة، وسيستفيد منه أكثر من 1.2 مليون نسمة، إذ يسهم المشروع في رفع القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة في السلفادور، وتعزيز مستوى الاستدامة البيئية، سعيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توفير المياه والطاقة النظيفة، والنظافة الصحية.