"هيئة العقار": (28) يومًا لانتهاء مهلة تقديم طلبات التسجيل العيني بمنطقة الرياض

ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء المعلنة إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم أو تقديم طلبات التقدم الورقي قبل انتهاء المهلة، من خلال منصة السجل العقاري الإلكترونية على الرابط ،

مع إمكانية الاستفادة من الدعم الفني والاستفسارات عبر الرقم الموحد 199002، أو من خلال التطبيق الرسمي.