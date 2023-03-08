"الحربش": أنتجنا طباعة ثلاثية الأبعاد لبعض القلاع والحصون على مستوى المملكة

من جانبها، قالت الدكتورة کريستينا بان زائغل: "إن فكرة الويب3 هي اللامركزية في الإنترنت، حيث يضم عالم الميتافيرس تقنيات مدمجة كثيرة وهو أكثر تفاعلية، وفي المملكة العربية السعودية هناك العديد من المشاريع للمدن الذكية التي تعتمد على استخدام التوائم الرقمية في عالم الميتافيرس لإيجاد محاكاة مكتملة لتلك المناطق حتى قبل تشيدها أو إعمارها وكل قاطني تلك المدن سواء في المملكة أو دولة أخرى سيستفيدون من تلك الأنظمة في التعليم والصحة وغيرها حيث ستبث روح التعاون في العامة للتواصل بشكل أفضل وإيصال هذه التغذية العكسية لمتخذي القرار وستكون تلك الجهود فعالة.