"مستقبل الثروة العقارية والأمن العقاري في السعودية".. دراسة "الهرفي" تصف التحديات وتضع الحلول في ضوء رؤية 2030

وفي الدراسة الشاملة التي عُنونت بـ"مستقبل الثروة العقارية والأمن العقاري في المملكة العربية السعودية: رؤية استشرافية في ضوء رؤية السعودية 2030" أسهب "الهرفي" في جزئها الأول في حصر ومناقشة جميع ما يتعلق بالثروة العقارية من تحديات ومشاكل على مستوى الجهات المعنية، والمستفيدين، والتطوير العقاري، والتمويل العقاري، والتشوه البصري.. مع تشخيص الإشكاليات، وبيان الأسباب، وذكر الحلول التفصيلية من واقع خبرته الممتدة في المجال العقاري.