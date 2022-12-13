شاهد.. لوحة جمالية ومناظر خلابة رسمها جريان وادي النخيل بـ"مرات".. ورعي جائر توثقه عدسة "سبق"

وخلال جولة "سبق" في الوادي أكد عدد من المهتمين بالبيئة لـ"سبق" وجوب تضافر الجهود من الجهات ذات العلاقة ومن الأهالي للحفاظ على البيئة والغطاء النباتي والأشجار المعمرة.. وقالوا: نناشد الجهات المختصة باعتماد منتزه وادي النخيل وأشجاره المعمرة ضمن المناطق المحمية، وتكثيف الحراسات عليها؛ كونها تعتبر متنفسًا طبيعيًّا لأهالي منطقة الرياض لمواقعها المتميزة، ولقربها من العاصمة بمسافة تقدر بـ١٢٠ كلم.