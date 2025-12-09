موبايلي تحتفي بمرور عشرين عامًا من العطاء والتواصل وتطلق استراتيجيتها الجديدة

تعليقًا على هذه المناسبة، قال المهندس نزار بانبيله، الرئيس التنفيذي لموبايلي: "نحتفي اليوم بذكرى مرور عشرين عامًا من التميز والابتكار، وبإطلاق استراتيجيتنا الجديدة التي تمثل خارطة طريق لمستقبل رقمي أفضل، والتي تركز على الاستثمار بشكل أكبر في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات رقمية أكثر تطورًا وقربًا لخدمة مختلف شائح عملائها من عملائنا في إطار سعينا المستمر للريادة في القطاع وتعزيز تجربتهم بكل ما هو جديد."