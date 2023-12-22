"إغاثي الملك سلمان" ينفّذ "نور السعودية" التطوعي لمكافحة العمى في الصومال

من ناحية أخرى، وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، "1.364" قسيمة شرائية تُمكّن المستفيدَ من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في مناطق البقاع الغربي، وبيروت، وطرابلس، وحاصبيا، ومرجعيون بجمهورية لبنان، استفاد منها اللاجئون السوريون والفلسطينيون والمجتمع المستضيف، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية في لبنان "كنف" للعام 2023م.