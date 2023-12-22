"إغاثي الملك سلمان" ينفّذ "نور السعودية" التطوعي لمكافحة العمى في الصومال
نفّذ مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، برنامجَ "نور السعودية" التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له، في مدينة بوصاصو بجمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.
وقام الفريق الطبي التطوّعي التابع للمركز خلال الحملة، بالكشف على "1.340" فردًا، وإجراء "180" عملية جراحية متخصّصة، تكلّلت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.
ويأتي المشروعُ امتدادًا للمشاريع الطبية التطوّعية المتّصلة بمكافحة العمى والأمراض المسببة له التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.
من ناحية أخرى، وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، "1.364" قسيمة شرائية تُمكّن المستفيدَ من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في مناطق البقاع الغربي، وبيروت، وطرابلس، وحاصبيا، ومرجعيون بجمهورية لبنان، استفاد منها اللاجئون السوريون والفلسطينيون والمجتمع المستضيف، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية في لبنان "كنف" للعام 2023م.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين أينما كانوا من موجة البرد القارس مع قرب قدوم فصل الشتاء.
كما وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، "500" سلّة غذائية في محافظة مدق بولاية جلمدج في جمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها "3.000" فرد من الفئات الأشدّ احتياجًا، وذلك ضمن مشروع التدخلات المنقذة للحياة للأمن الغذائي في الصومال.
ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، للشعب الصومالي الشقيق؛ للتخفيف من معاناتهم.