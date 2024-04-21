"التخصصي" شريكاً استراتيجياً لـ المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية 2024

وضمن الجلسات التي يعقدها المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية، يشارك الدكتور عبدالعزيز الراجحي، المدير العام للشؤون الطبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، في جلسة نقاش حول دور الاستثمارات في تعزيز السياحة الطبية والصحة والأعمال في الشرق الأوسط، كما يشارك الدكتور ادوارد كبلر، المدير التنفيذي للأبحاث والابتكار بالتخصصي، في جلسة نقاشية حول الاستثمار في قطاع التكنولوجيا الحيوية في المملكة العربية السعودية. فيما يشارك الدكتور خالد أبو خبر، رئيس قسم الجزيئات وعالم أبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، في جلسة نقاشية بعنوان " الاستثمار الخاص والطب الأكاديمي".