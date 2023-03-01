"منتدى دبي العالمي للمجوهرات" يمنح "لازوردي" لقب أفضل علامة تجارية لبيع المجوهرات في السعودية

وعلى هامش الحفل، تقدَّم الرئيس التنفيذي لشركة "لازوردي للمجوهرات"، سليم شدياق، للقائمين على المنتدى بالشكر الجزيل لما بذلوه من جهودٍ للاحتفاء بعالم المجوهرات في العالم العربي والشرق الأوسط، مُعربًا عن سعادته بالوقوف جنبًا إلى جنب، مع أبرز قادة المجال في المنطقة، ومتناولاً الوضع الآني لمجال صناعة الذهب والمجوهرات، والطرق المُثلى التي ينهض فيها تجار بيع المجوهرات بالتجزئة؛ لتحقيق هوامش ربح عالية ومستدامة، وذلك خلال مشاركته في البرنامج الحواري الذي شهده المنتدى.