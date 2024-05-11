"قولًا واحدًا": دولة فلسطين المستقلة.. قبل العلاقات مع إسرائيل

منذ اندلاع النيران بين حماس وإسرائيل، أعلنت المملكة موقفها الثابت من هذه الأزمة، وذكرت أن الطريق الوحيد للسلام هو إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما رفضت كل الخيارات المطروحة، وهذا يؤكد ويترجم سياسة خارجية تقوم على دعم القضايا العربية والإسلامية.