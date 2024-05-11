"قولًا واحدًا": دولة فلسطين المستقلة.. قبل العلاقات مع إسرائيل

منذ اندلاع النيران بين حماس وإسرائيل، أعلنت المملكة موقفها الثابت من هذه الأزمة، وذكرت أن الطريق الوحيد للسلام هو إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما رفضت كل الخيارات المطروحة، وهذا يؤكد ويترجم سياسة خارجية تقوم على دعم القضايا العربية والإسلامية.
فقضية الشعب الفلسطيني بالنسبة للقيادة السعودية أمر أساسي لا يمكن التنازل عنه؛ فالسعودية طوال تاريخها وتَعاقب ملوكها تُصَرح في كل محفل وحدث، أن للشعب الفلسطيني حق العيش آمنًا، ودعمت كل الحلول التي تسير لصالحه مع أشكال التمويل والدعم.
وحين اشتعل فتيل الحرب الأخيرة، أبلغت المملكة -عبر بيانها التاريخي- البيت الأبيض بموقفها الثابت ورفض بناء علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة؛ فهذه الرسائل السعودية الحازمة دليل على الموقف السعودي الثابت تجاه فلسطين.
لم تقف المملكة متفرجة أمام العدوان الإسرائيلي؛ بل مارست الدبلوماسية السعودية بتوجيه من سمو ولي العهد -حفظه الله- ضغوطًا دولية؛ بهدف تحقيق مطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، واستثمرت المملكة حضورها العالمي للحديث عن هذه القضية، والتنديد بالانتهاكات الجسيمة، ومخاوف جر المنطقة لحالة من عدم الاستقرار.