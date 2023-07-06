"الربيعة": نحن الآن في المرحلة الثالثة لعملية فصل التوأم السوري.. ووضعهما مستقر

أكد الدكتور عبدالله الربيعة رئيس الفريق الطبي والجراحي في عملية فصل التوائم السيامي السوري "إحسان وبسام"، أن عملية الفصل دخلت الآن المرحلة الثالثة، وتمكن الفريق الطبي من فصل الأمعاء المشتركة بين التوأم، ويتم الآن فصل الأغشية في أسفل الأمعاء، وبعدها سيتم تحديد مكان الاتصال في الكبد لإجراء الفصل له.
ولفت "الربيعة" إلى أن الوضع مستقر والعملية تسير على ما يرام، ويُتوقع خلال الساعتين القادمتين فصل الكبد.
وبدأت قبل قليل الإجراءات والتحضيرات لعملية فصل التوأم السيامي السوري "إحسان وبسام".
يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.
وكان الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، قد قرر إجراء عملية جراحية دقيقة لفصل التوأم السيامي السوري "بسام وإحسان"، بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني.