"الربيعة": نحن الآن في المرحلة الثالثة لعملية فصل التوأم السوري.. ووضعهما مستقر

أكد الدكتور عبدالله الربيعة رئيس الفريق الطبي والجراحي في عملية فصل التوائم السيامي السوري "إحسان وبسام"، أن عملية الفصل دخلت الآن المرحلة الثالثة، وتمكن الفريق الطبي من فصل الأمعاء المشتركة بين التوأم، ويتم الآن فصل الأغشية في أسفل الأمعاء، وبعدها سيتم تحديد مكان الاتصال في الكبد لإجراء الفصل له.