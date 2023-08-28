ناقش احتياجاتهم المائية والزراعية.. الفضلي يلتقي عددًا من المزارعين بالباحة

التقى وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم، بعددٍ من المواطنين والمزارعين بمنطقة الباحة؛ لمناقشة احتياجاتهم المائية والزراعية وما يتعلق بالمشروعات التي تُشرف عليها الوزارة بالمنطقة.