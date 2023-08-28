ناقش احتياجاتهم المائية والزراعية.. الفضلي يلتقي عددًا من المزارعين بالباحة

التقى وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم، بعددٍ من المواطنين والمزارعين بمنطقة الباحة؛ لمناقشة احتياجاتهم المائية والزراعية وما يتعلق بالمشروعات التي تُشرف عليها الوزارة بالمنطقة.
وتضمن اللقاء الذي جرى بمسرح بيت الطالب في مدينة الباحة, مناقشة الموضوعات الخدمية المقدمة للمواطنين والمزارعين، مثل: الخدمات الزراعية بالمنطقة، ومشاريع المياه والصرف الصحي.
واستمع الفضلي إلى المعوقات التي قد تعترضهم ومقترحاتهم حول العديد من القضايا التي تخص المنطقة، موجهًا بمعالجتها.