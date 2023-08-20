زوجان سعوديان يُرزقان بأول مولود بعد 20 سنة.. وهذا هو سر الحمل

وفي التفاصيل؛ يقول "اليزيدي" لـ "سبق" راويًا قصته في البحث عن مولوده الأول على مدى عشرين عامًا، وكيف قضاها متنقلاً بين المستشفيات والرقاة الشرعيين وانتهت بصرف ما يفوق الـ 100 ألف ريال دون تحقيق حلمه الغائب منذ سنوات، حيث قال : "تزوجت في عام 1425هـ والعام تلو الآخر لم يرزقني الله بمولود، حيث كانت تُشير التقارير الطبية إلى عدم وجود عائق سوى فحوص توضّح أن السبب يعود إلى الزوجة، الأمر الذي قادني إلى إجراء فحوص ومراجعة المستشفيات الحكومية والخاصة، ولكن دون جدوى".