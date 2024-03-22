بالرغم من إصابته بكسر في القدم.. الطالب عمار يواصل دراسته ويشارك في دورة مشكاة للقرآن بتيماء

وكانت "سبق" قد وثقت في تغطية لها للدورة الطالب أيمن عمار، وهو من الجنسية المصرية، وعلمت أنه مصاب، وبعد فترة الاستراحة القصيرة واصل دراسته، وأيضًا المشاركة في الدورة التي انطلقت بداية شهر رمضان.