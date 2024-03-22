بالرغم من إصابته بكسر في القدم.. الطالب عمار يواصل دراسته ويشارك في دورة مشكاة للقرآن بتيماء

بالرغم من إصابته في كسر بالقدم، أصر عمار أيمن، طالب الصف الثاني الابتدائي بتعليم تيماء، على متابعة دروسه في مدرسته، والمشاركة في حفظ القرآن الكريم في دورة مشكاة الرمضانية المقامة في جامع ابن باز بتيماء.
وكانت "سبق" قد وثقت في تغطية لها للدورة الطالب أيمن عمار، وهو من الجنسية المصرية، وعلمت أنه مصاب، وبعد فترة الاستراحة القصيرة واصل دراسته، وأيضًا المشاركة في الدورة التي انطلقت بداية شهر رمضان.
ويحفظ الطالب المصري عمار أيمن 7 أجزاء.
وتفاعل مع موقف الطالب مدير مكتب التعليم بمحافظة تيماء فواز الفقير؛ وقام بزيارة الطالب المصاب في منزله، وقدم له ولوالده الهدايا تقديرًا لإصراره.
من جانبه، قدَّم والد الطفل شكره لمدير مكتب التعليم على زيارته، مثمنًا له هذه اللفتة الكريمة.