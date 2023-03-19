وزير التجارة يعيّن 7 أعضاء جُدد بمجلس غرفة جدة لمدة 4 سنوات

أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا بتعيين سبعة أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة، وتبدأ دورة المجلس من: 29/ 8/ 1444هـ ولمدة 4 سنوات.
وجاء تشكيل أعضاء المجلس كالتالي: محمد بن يوسف محمد ناغي، سامر بن إبراهيم يوسف كردي، رائد بن إبراهيم سليمان المديهيم، أسامة بن زكريا محمد جمجوم، ياسر بن محمد صالح باحارث، آمنة بنت طارق إبراهيم زاهد، لؤلؤة بنت محمد عبدالكريم بكر.
والفائزون عن طريق الانتخابات هم كل من: سعد بن مسحل نمر العتيبي، فهد بن عبدالعزيز عبدالدايم القثامي، ماجد بن مهل وصل البقمي، ماجد بن سالم هندي الحربي، ماجد بن محمد عاقل الحربي، عماد بن محمد فهد العبود، عبدالله بن رده معيض الحارثي.
وتمتد عضوية هذا المجلس أربع سنوات ابتداءً من تاريخ 29/ 8/ 1444هـ.