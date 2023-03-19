وزير التجارة يعيّن 7 أعضاء جُدد بمجلس غرفة جدة لمدة 4 سنوات

والفائزون عن طريق الانتخابات هم كل من: سعد بن مسحل نمر العتيبي، فهد بن عبدالعزيز عبدالدايم القثامي، ماجد بن مهل وصل البقمي، ماجد بن سالم هندي الحربي، ماجد بن محمد عاقل الحربي، عماد بن محمد فهد العبود، عبدالله بن رده معيض الحارثي.