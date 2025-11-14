"مكة تصحح" تضبط مستودعًا ومعملًا مخالفين ضمن حملاتها الرقابية

تواصل أمانة العاصمة المقدسة جهودها الميدانية ضمن حملة "#مكة_تصحح" لمعالجة الأنشطة العشوائية داخل النطاق العمراني، حيث أسفرت الجولات الرقابية المكثفة عن ضبط مستودع ومعمل يعملان دون الالتزام بالاشتراطات البلدية، إلى جانب رصد تخزين عشوائي يُشكّل خطرًا على السلامة العامة. وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك المخالفات.
وأوضحت الأمانة أن تحويل الورش والمستودعات إلى المواقع الصناعية المخصصة يُعد إجراءً جوهريًا يعزز سلامة العامل والمستهلك، ويُسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق استدامته، فضلًا عن دوره في تحسين المشهد الحضري وتهيئة بيئة عمل أكثر انضباطًا وملاءمة.
وأكدت أن هذا التحول يسهم كذلك في استقرار المنشآت وحماية العاملين، ويُعزز من بيئة التشغيل الداعمة للنمو الاقتصادي والتطوير العمراني بما يتناسب مع مكانة مكة المكرمة.
كما ثمّنت الأمانة دور المواطنين والمقيمين في تعزيز الرقابة الميدانية من خلال البلاغات والملاحظات التي تُعد عنصرًا محوريًا في سرعة معالجة المخالفات ورفع مستوى التنظيم والسلامة في أحياء العاصمة المقدسة.
وشددت أمانة العاصمة المقدسة على استمرارها في تنفيذ خططها الرقابية والتوعوية، وتكثيف التعاون مع السكان، لتحقيق مدينة أكثر أمنًا وتنظيمًا تليق بمكانة مكة المكرمة وقدسيتها.