محليات
مكافحة المخدرات تقبض على مواطن بالشرقية لترويجه الشبو والحشيش
توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بالمنطقة الشرقية لعرضه وترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، ومادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.