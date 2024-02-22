احتفالًا بيوم التأسيس.. أهالي الباحة يرتدون الأزياء التراثية

عاش أهالي منطقة الباحة حفل يوم التأسيس، الذي يوافق اليوم 22 فبراير من كل عام، وذلك بمقر الفعاليات بمدينة الباحة, حيث توافد آلاف من الأهالي للاحتفال بهذه المناسبة العظيمة التي يرجع تاريخها منذ الدولة السعودية الأولى.