بفروعها الثلاثة.. جائزة غازي القصيبي تعلن إطلاق دورتها الثانية

من جهته أوضح أمين عام الجائزة الدكتور عمر السيف، أن الهيئة أقرت مقترح مسارات الفروع التي رفعتها اللجنة العلمية؛ حيث خُصص فرع الأدب لأفضل تجربة شعرية؛ وذلك مواكبة لإعلان المملكة هذا العام بعام الشعر العربي، الذي عُرف به القصيبي، وتزخر السعودية بشعراء مبدعين بأعمال تتسم بالنضج والجودة لم ينالوا حظهم من التكريم، وتتوج الجائزة جهودهم الشعرية، وتمنحهم المكانة التي يستحقونها؛ موضحًا مجموعة من الشروط ومنها أن يكون المتقدم سعودي أو سعودية الجنسية، وألا يقل نتاج المترشح عن ثلاثة دواوين تكون باللغة الفصحى ولها نسخ ورقية وأرقام إيداع، وتتوافر فيها الكفاية الفنية اللازمة، وتعبر عن تجربة ناضجة كمًّا وكيفًا، وألا يكون قد فاز بجائزة محلية أو خارجية نظير تجربته الشعرية.