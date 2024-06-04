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القيادة تهنئ كلاوديا شينباوم بمناسبة فوزها بالانتخابات الرئاسية في المكسيكيك

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كلاوديا شينباوم بمناسبة فوزها بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المكسيكية.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب الولايات المتحدة المكسيكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كلاوديا شينباوم بمناسبة فوزها بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المكسيكية.

وعبّر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب الولايات المتحدة المكسيكية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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