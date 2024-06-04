القيادة تهنئ كلاوديا شينباوم بمناسبة فوزها بالانتخابات الرئاسية في المكسيكيك

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كلاوديا شينباوم بمناسبة فوزها بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المكسيكية.