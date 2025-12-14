"إغاثي الملك سلمان" يطلق 7 مشاريع طبية تطوعية في الصومال ويختتم حملة لجراحات القلب بموريتانيا

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، سبعة مشاريع طبية تطوعية في جمهورية الصومال الفيدرالية، ضمن البرنامج السعودي للجراحات المتخصصة، بالتعاون مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث.
وتشمل المشاريع تخصصات ذات احتياج مرتفع، منها: جراحة العظام، الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل، الجراحة العامة، جراحتا المخ والأعصاب، جراحة الأطفال، والجراحة التجميلية، وتستهدف بشكل مباشر ذوي الدخل المحدود.
ويهدف المشروع إلى إجراء 310 عمليات جراحية، وتشخيص الحالات، وتقديم خدمات الأطراف الصناعية والتأهيل، يستفيد منها 665 فردًا.
وشهد حفل التدشين حضور معالي وزير الصحة والرعاية الاجتماعية في جمهورية الصومال الدكتور علي حاج آدم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصومال أحمد محمد المولد، ومدير فرع المركز.
من جهة أخرى، اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب والقسطرة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الذي أقيم خلال الفترة من 5 حتى 12 ديسمبر 2025م.
وأجرى الفريق الطبي التابع للمركز خلال الحملة 20 عملية قلب مفتوح، و46 عملية قسطرة قلبية، إضافة إلى 90 أشعة صوتية، في إطار المشاريع الإنسانية والتطوعية التي تقدمها المملكة لتخفيف معاناة المرضى وتعزيز ثقافة العمل التطوعي عالميًا.