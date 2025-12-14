"إغاثي الملك سلمان" يطلق 7 مشاريع طبية تطوعية في الصومال ويختتم حملة لجراحات القلب بموريتانيا

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، سبعة مشاريع طبية تطوعية في جمهورية الصومال الفيدرالية، ضمن البرنامج السعودي للجراحات المتخصصة، بالتعاون مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث.