"التعليم": اليوم الوطني ذكرى تتجسد فيها معاني الاعتزاز والانتماء لوطننا الشامخ

وأكد أنّ الاحتفال باليوم الوطني على مستوى الوزارة والإدارات التعليمية ومكاتب التعليم والمدارس المؤسسات التعليمية كافة واجب وطني، يرسّخ في نفوس أبنائنا وبناتنا قيم المواطنة الصالحة، ويعزّز اللحمة الوطنية، والثقافة المتأصلة في نفوس أبنائنا وبناتنا لإرثنا الوطني الراسخ العريق، لافتاً إلى أن ما تحمله هذه المناسبة من القيمة والأهمية يرتكز على استشعار أبناء وبنات المملكة للنعم والخيرات التي تزخر بها بلادنا المباركة من أمن وأمان، ونماء مستمرّ في ظل رعاية كريمة وتوجيهات سديدة من قبل قيادتنا الرشيدة -أعزها الله -، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ وطننا العزيز من كل مكروه، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.