البنك الدولي يزور الكلية الرقمية للبنات بالرياض لاستشراف مهارات المستقبل في قطاع التدريب

زار فريق من استشاريي البنك الدولي المختصين في التدريب التقني، الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، يرافقهم مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني سلطان الصنيع، وكانت عميدة الكلية هيفاء العتيبي في مقدمة مستقبليهم.
وتأتي هذه الزيارة ضمن مشروع تعاون المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع البنك الدولي لاستشراف مهارات المستقبل في قطاع التدريب التقني والمهني بالمملكة؛ حيث اطلع الفريق في الزيارة على ما وصل له تدريب البنات في الكليات التقنية من تخصصات حيوية متوافقة مع متطلبات سوق العمل. واطلع الفريق خلال جولته في الكلية على التجهيزات لتلك التخصصات، كما شملت الجولة الوقوفَ على مقرات الأكاديميات العالمية (هواوي وأدوبي وأمازون).
وصرّح مدير التعاون الدولي بالمؤسسة المهندس سلطان الصنيع بأن مثل هذه الزيارات تُعمّق أهمية ودور المملكة في النهضة العالمية بما حققته الدولة بقيادتها الحكيمة رعاها الله.
وأكدت عميدة الكلية الرقمية للبنات بالرياض هيفاء العتيبي أن الكلية تعتبر متكاملة من حيث جاهزيتها ومواءمتها لمتطلبات التدريب الحديثة بما يتوافق مع الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة.