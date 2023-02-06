البنك الدولي يزور الكلية الرقمية للبنات بالرياض لاستشراف مهارات المستقبل في قطاع التدريب

وتأتي هذه الزيارة ضمن مشروع تعاون المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع البنك الدولي لاستشراف مهارات المستقبل في قطاع التدريب التقني والمهني بالمملكة؛ حيث اطلع الفريق في الزيارة على ما وصل له تدريب البنات في الكليات التقنية من تخصصات حيوية متوافقة مع متطلبات سوق العمل. واطلع الفريق خلال جولته في الكلية على التجهيزات لتلك التخصصات، كما شملت الجولة الوقوفَ على مقرات الأكاديميات العالمية (هواوي وأدوبي وأمازون).