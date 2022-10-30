"السديس" يدشن لوحة جدارية كبرى لخادم الحرمين الشريفين بمبنى الرئاسة بمكة

دشن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، لوحة جدارية لخادم الحرمين الشريفين على مبنى الرئاسة في مكة المكرمة، تزامنًا مع احتفاء الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمرور ثمانية أعوام على تولّي الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه الله، مقاليد الحكم في المملكة.
وقال "السديس": "نحن في عالم من التحديات، والحاقدون والحاسدون على ما ننعم به من نعم جليلة متربصون".
وأضاف: "واجبنا أن نكون بناءً صلبًا ودرعًا رادعًا لأعدائنا بولائنا ولزوم ولاة أمرنا بالسمع والطاعة".
وأهاب الرئيس العام بنشر ثقافة البيعة، والغرس في نفوس منسوبي الرئاسة، لنتمسك بعراها ولزومها، وقال: "الله الله في أن نجدد البيعة على السمع والطاعة، وصدّ مدّ العداء بنشر الجهود العملاقة التي تسير عليها هذه البلاد".
وأوصى الرئيس العام الجميع أن يكونوا جدارًا منيعًا ودرعًا حصينًا لبلادنا الكريمة، في وجه الشائعات المغرضة التي توجه وترسل على بلادنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأردف قائلًا: "فنحن محسودون على قيادتنا وبلادنا وتكاتفنا وتعاضدنا في وجه الصعوبات".
وأعلن الرئيس العام عن أفضل بحث ودراسة عن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتطور المملكة العربية السعودية وازدهارها وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.