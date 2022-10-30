"السديس" يدشن لوحة جدارية كبرى لخادم الحرمين الشريفين بمبنى الرئاسة بمكة

دشن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، لوحة جدارية لخادم الحرمين الشريفين على مبنى الرئاسة في مكة المكرمة، تزامنًا مع احتفاء الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمرور ثمانية أعوام على تولّي الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه الله، مقاليد الحكم في المملكة.