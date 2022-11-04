في حادث مروري... مصرع شاب بعد مباشرته لعمله بأحد القطاعات العسكرية بالجبيل

تفاصيل الحادث الأليم يرويها لـ"سبق" الأخ الأكبر للفقيد بقوله: بدأت فصول القصة المحزنة والنهاية المؤلمة لأخي بعد يومين من وصوله للعاصمة وتحديداً يوم الثلاثاء الماضي عندما هاتفني يخبرني بوصوله الرياض لأنتظره، ولكنه تأخر في الوصول فأخذت أكرر الاتصال به إلى أغلق جواله عند الساعة الثانية عشرة منتصف الليل لأقوم بمراجعة عدد من الشرط إلا أنني لم أجد علماً عنه ولم أكن أعلم أن تلك المكالمة هي الأخيرة معه.