من وحي الرؤية.. "جودة الحياة" يواصل تحقيق المنجزات على طريق التحول في المدن السعودية

وفيما يتعلق بمبادرة تطوير منظومة استثمار العقار البلدي، الهادفة لتشجيع القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وتعزيز العائد من الأصول البلدية والاستغلال الأمثل للموارد؛ حققت العديد من الإنجازات خلال عام 2023، كان أبرزها إقامة ملتقى (فرص) للاستثمار البلدي بمشاركة 67 جهة، والذي شهد الإعلان عن فرص استثمارية كبرى وتوقيع اتفاقيات تجاوزت قيمتها 12 مليار ريال، وإطلاق أكثر من 30 خدمة استثمارية استراتيجية من خلال بوابة فرص، بالإضافة إلى توقيع أكثر من 5700 عقد من قِبَل مختلف الأمانات والجهات، وتمكين 12 جهة من طرح وإدارة فرصها الاستثمارية والعقارية، وبلغ عدد الجهات الحكومية المسجلة في منصة فرص حوالى 303 منشآت، كما بلغ عدد المشاريع الحاصلة على شهادة "أجود" العام الماضي 15 مشروعًا بنسبة إنجاز بلغت 100%، وسجلت المساكن الجماعية المرخصة زيادة وصلت إلى 7466 مسكنًا جماعيًّا؛ حيث ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمساكن المرخصة إلى 1.140.321 سريرًا.