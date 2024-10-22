35 ألف سجادة تُغطي ساحات المسجد الحرام.. تعقيم يومي و1500 سجادة تُغسَل أسبوعياً

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تكثيف جهودها في تنظيف وتعقيم سجاد المسجد الحرام، حيث تمّ توزيع أكثر من 35 ألف سجادة في 30 موقعاً داخل المسجد الحرام وساحاته؛ لضمان توفير بيئة نظيفة ومريحة لضيوف الرحمن على مدار الساعة.
وأوضحت الرئاسة، أنه يتم غسل وتعقيم نحو 1500 سجادة أسبوعياً باستخدام معدات حديثة ومواد صديقة للبيئة؛ لضمان بقاء السجاد في حالة نظافة عالية، كما يتم تغيير السجاد كل ثلاثة أيام للحفاظ على أفضل معايير الطهارة داخل المسجد الحرام.
ودعت الرئاسة، ضيوف الرحمن، إلى التعاون في الحفاظ على نظافة السجاد، وذلك من خلال الامتناع عن الأكل والشرب على السجاد، وعدم استخدامه للجلوس أو النوم، بما يُسهم في استمرار توفير بيئة نظيفة وآمنة للمصلين.