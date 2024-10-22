35 ألف سجادة تُغطي ساحات المسجد الحرام.. تعقيم يومي و1500 سجادة تُغسَل أسبوعياً

ودعت الرئاسة، ضيوف الرحمن، إلى التعاون في الحفاظ على نظافة السجاد، وذلك من خلال الامتناع عن الأكل والشرب على السجاد، وعدم استخدامه للجلوس أو النوم، بما يُسهم في استمرار توفير بيئة نظيفة وآمنة للمصلين.