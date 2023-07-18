رئيس وزراء الجبل الأسود يمنح "آل الشيخ" وسام التسامح والسلام لـ2023

سلّم رئيس الوزراء في جمهورية الجبل الأسود الدكتور دريتان أبازوفيتش وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وسام التسامح والسلام لعام 2023، لقاء الجهود الكبيرة التي بذلها ولا يزال يبذلها في نشر العلم والسلام والتسامح والتعايش وبناء جسور التعاون مع القادة الدينيين حول العالم في مواجهة الكراهية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم بمكتب الرئيس في العاصمة بودغوريتشا، ضمن زيارة الوزير الرسمية إلى جمهورية الجبل الأسود.
وقال أبازوفيتش: هذا الوسام دليل على الجهود الدولية التي تقوم بها قيادة المملكة العربية السعودية في نشر ثقافة التفاهم والوسطية والاحترام والتعايش، ونبدي استعداد بلادنا للمشاركة الفعالة في نشر هذه المبادئ السامية بالتعاون الوثيق مع المملكة.
وأضاف: هذه الزيارة دليل على عمق تفاهم البلدين وتبادل الآراء المشتركة والاهتمامات الاجتماعية، وقد التقيت سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارة سموه لأثينا، وكان هذا اللقاء نقطة بداية فتح العلاقات بين الدولتين وفتح خط طيران مباشر وهو أول الخطوات للتبادل.
ونوّه بتقدّم المملكة في كل المجالات خلال الخمس سنوات الماضية، وجهودها في مدّ جسور التواصل مع جميع الدول على المستوى العالمي، لافتًا إلى أن المملكة دولة قوية وأصبحت من الدول العظمى في العالم، معتبرًا أنها فرصة لجمهورية الجبل الأسود لتعميق العلاقات ولتبادل الخبرات.
من جانبه، قدّم "آل الشيخ" شكره وتقديره لرئيس الوزراء، مؤكداً أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد تكنّ كل الاحترام والتقدير لهذه الدولة قيادة وشعبا، متمنيا لها دوام الاستقرار والرقي، كما قدم التهنئة بمناسبة اليوم الوطني للجبل الأسود.
ونوه بالدعم الذي تقدمه حكومة الجبل الأسود للعلماء، من خلال إعطائهم حرية الحركة والاندماج الكامل مع المجتمع متعدد الثقافات، وقال: "هذا دليل على أن حكومة الجبل الأسود تمارس السياسة الحكيمة في التعامل مع جميع فئات المجتمع في هذه البلاد".
وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا غير المقيم في الجبل الأسود فيصل بن غازي حفظي ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية المكلف الدكتور عواد بن سبتي العنزي ورئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام للجبل الأسود رفعت فيزيتش.