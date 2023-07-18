رئيس وزراء الجبل الأسود يمنح "آل الشيخ" وسام التسامح والسلام لـ2023

ونوّه بتقدّم المملكة في كل المجالات خلال الخمس سنوات الماضية، وجهودها في مدّ جسور التواصل مع جميع الدول على المستوى العالمي، لافتًا إلى أن المملكة دولة قوية وأصبحت من الدول العظمى في العالم، معتبرًا أنها فرصة لجمهورية الجبل الأسود لتعميق العلاقات ولتبادل الخبرات.