"الأرصاد" يُصدر تقريره المناخي لرمضان.. وتوقعات بارتفاع درجات الحرارة بمعظم المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره الخاص بالملامح المناخية لشهر رمضان المبارك خلال الفترة من 23 مارس إلى 20 إبريل 2023م. وتقع هذه الفترة خلال فصل الربيع أرصاديًّا.
وتفصيلاً، أوضح التقرير أنه من المتوقع -بمشيئة الله تعالى- ارتفاع معدل درجة الحرارة في شهر رمضان على معظم مناطق السعودية، وارتفاع معدل درجات الحرارة السطحية بمقدار يصل أعلاه إلى درجة ونصف الدرجة خلال شهر مارس، خاصة على مناطق (تبوك، أجزاء من الحدود الشمالية والجوف)، لافتًا إلى احتمالية حدوث موجات حرارية، خاصة على شمال شرق السعودية.
أما عن الفترة المتبقية من شهر رمضان فتشير التوقعات إلى ارتفاع أعلى من المعدل بدرجات الحرارة السطحية على أغلب مناطق السعودية، وحول المعدل على أجزاء من مناطق (المدينة المنورة، مكة المكرمة، عسير وجازان).
وعن معدلات الأمطار في رمضان بيَّن التقرير أن التوقعات المناخية تشير إلى ارتفاع معدل هطول الأمطار عن معدلها الطبيعي على معظم مناطق السعودية، وتزيد الاحتمالية لتوقعات الأمطار بارتفاع أعلى من المعدل، وخصوصًا على مناطق (الرياض، حائل، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية، أجزاء من منطقتي مكة المكرمة، منطقة عسير وجازان)، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع أعلى من المعدل على جميع مناطق السعودية، وحول المعدل على أجزاء من منطقتَي الشرقية والرياض خلال الفترة المتبقية من الشهر رمضان.
ونبه التقرير إلى احتمالية وجود بعض الحالات التي تسمى بالمتطرفة، مثل الأمطار الغزيرة. علمًا بأنها لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى، ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى (الآنية) التي يبثها المركز الوطني للأرصاد.