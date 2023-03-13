"الأرصاد" يُصدر تقريره المناخي لرمضان.. وتوقعات بارتفاع درجات الحرارة بمعظم المناطق

وعن معدلات الأمطار في رمضان بيَّن التقرير أن التوقعات المناخية تشير إلى ارتفاع معدل هطول الأمطار عن معدلها الطبيعي على معظم مناطق السعودية، وتزيد الاحتمالية لتوقعات الأمطار بارتفاع أعلى من المعدل، وخصوصًا على مناطق (الرياض، حائل، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية، أجزاء من منطقتي مكة المكرمة، منطقة عسير وجازان)، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.