قنصل إندونيسيا بجدة يهنئ قيادة المملكة بذكرى اليوم الوطني الـ 93

تابع بقوله: وتتوج كل ذلك باللقاءات المباشرة بين القيادة في البلدين في أكثر من مناسبة. والحقيقة أن المملكة وإندونيسيا تربطهما علاقات تاريخية وثيقة، فالبلدان عضوان فاعلان في منظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة العشرين، وتجمع بينهما على المستوى الشعبي علاقات مميزة. وأعرب عن فخره بما وصلت له المملكة من تقدم وازدهار، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وما تحقق للمملكة من نجاحات مباركة وفق رؤية 2030 التي يتابع تنفيذها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.

وختم: وأخيراً أقول: بارك الله جهودنا الخيرة، وأدام على بلدينا نعمة الأمن والسلام والازدهار.