قنصل إندونيسيا بجدة يهنئ قيادة المملكة بذكرى اليوم الوطني الـ 93

رفع القنصل العام للجمهورية الإندونيسية بجدة يسران بهاء الدين عنبري التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية، ملكاً وحكومة وشعباً، بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني الـ 93 متمنياً لقيادة المملكة مزيداً من التقدم والازدهار.
وقال عنبري إننا في القنصلية العامة للجمهورية الإندونيسية بجدة، نتطلع ونَحْرص على زيادة توثيق العلاقات الثنائية في شتى المجالات، بين الجمهورية الإندونيسية والمملكة العربية السعودية، بما يحقق تطلعات قادة البلدين وشعبيهما.
أضاف: وفي هذا السياق لا يسعني إلا أن أبارك كل خطوات التقارب بين إندونيسيا والمملكة، والتي تشهد تقدماً ملحوظاً يوماً تلو الآخر بفضل الله ثم ثقتنا الكبيرة في بعضنا البعض منذ إقامة علاقاتنا الدبلوماسية عام 1950م والتي اتسمت بالتطور والنمو في مختلف المجالات، وهي من الشواهد البارزة على عمق العلاقات ونضوجها، وتحقيق ما يلبي مصالح البلدين والشعبين.
تابع بقوله: وتتوج كل ذلك باللقاءات المباشرة بين القيادة في البلدين في أكثر من مناسبة. والحقيقة أن المملكة وإندونيسيا تربطهما علاقات تاريخية وثيقة، فالبلدان عضوان فاعلان في منظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة العشرين، وتجمع بينهما على المستوى الشعبي علاقات مميزة. وأعرب عن فخره بما وصلت له المملكة من تقدم وازدهار، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وما تحقق للمملكة من نجاحات مباركة وفق رؤية 2030 التي يتابع تنفيذها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.
وختم: وأخيراً أقول: بارك الله جهودنا الخيرة، وأدام على بلدينا نعمة الأمن والسلام والازدهار.