وافدون يسيطرون على سوق الخضار بجدة.. و"الخليف": لجنة للتوطين تكافح الظاهرة

وأشار "الخليف" إلى أن فرع الوزارة بمنطقة مكة اتخذ أهم قرار في السوق خلال الفترة الماضية بمنع دخول الأجانب ساحة الحراج، وهي أهم موقع في السوق يتم تداول البضائع فيه، وقصره على السعوديين والعمالة التي تعمل تحت كفالتهم فقط؛ ما كان له الأثر الكبير في تمكين الشباب السعودي من دخول السوق، والاستفادة من الفرص المتاحة لهم، بالرغم من التحديات التي تواجه الفرع حال تنفيذ ذلك.