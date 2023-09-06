بينهن "رائدة فضاء".. رؤية 2030م مكّنت المرأة السعودية وعزّزت دورها الريادي.. هنا التفاصيل

كما أن المملكة قد شهدت انخفاضًا ملحوظًا منذ مشاركة المرأة في سوق العمل، في نسبة البطالة؛ حيث قد تجاوزت حتى وصلت إلى 30%، من المُستهدف ضمن رؤية 2030م؛ ما يؤكد أن مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي هي مشاركة بناءة وفعالة، ولها آثارها القوية في التقدم بالمجتمع السعودي وتحقيق رؤية المملكة 2030م، وذلك من خلال احتواء التضخم وإعادة بناء الاحتياطيات المالية والخارجية؛ حيث انخفض معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة إلى 8.0% للربع الرابع من عام 2022م مقارنة بـ9.9% في الربع الثالث من عام 2022م.