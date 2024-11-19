مختص موارد بشرية عن الاحتراق الوظيفي: نحن بحاجة إلى قادة يشجعون على التواصل الفعال وتقديم الدعم اللازم

وطالَبَ الذيابي بأن نجعل من هذا التحول هدفًا نسعى لتحقيقه يومًا بعد يوم، لضمان أن نكون محترفين حقيقيين، ليس فقط من خلال تحقيق الأهداف، ولكن من خلال تعزيز الرفاهية والمرونة للجميع؛ داعيًا إلى الاستثمار في صحتنا النفسية والعمل معًا لبناء مستقبل أكثر إشراقًا وإبداعًا.