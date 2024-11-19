مختص موارد بشرية عن الاحتراق الوظيفي: نحن بحاجة إلى قادة يشجعون على التواصل الفعال وتقديم الدعم اللازم

قال المستشار في الموارد البشرية الدكتور خليل الذيابي إن الاحتراق الوظيفي ظاهرةٌ شائعة تهدد -ليس فقط الأفراد- بل حتى المؤسسات بأسرها، وفي السعودية نحن في رحلة تحول وخصخصة الأكثرية من الوزارات، وهي رحلة نحو التوازن والرفاهية في عالمنا الحديث؛ حيث تزداد الضغوط وتتعقد التحديات، ولكن ماذا يعني أن تكون محترفًا في زمن يتطلب منا أن نتحلى بالمرونة والرفاهية؟
وأضاف الذيابي في حديثه لـ"سبق" أنه إذا نظرنا إلى مفهوم الاحتراف، فإن الأمر يتجاوز مجرد أداء المهام والوفاء بالمتطلبات. إنه يتعلق بالشغف، والالتزام، والرغبة في تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية. الاحتراف هو الاعتراف بالمخاوف والتحديات، والتعامل معها بشجاعة.
ولفت إلى أن التحول إلى هذه العقلية الجديدة يتطلب منا أن نكون واعين لاحتياجاتنا العقلية والنفسية؛ مشيرًا إلى أن دعم بعضنا، وإعادة تصميم الأنظمة؛ يمكن أن يكون له تأثير عميق على أداء الفريق وجودة العمل؛ فنحن بحاجة إلى قادة وبيئات عمل تشجع على التعبير عن المشاعر، والتواصل الفعال، وتقديم الدعم اللازم.
وأضاف "الذيابي": تخيل عالمًا حيث يكون الحفاظ على الصحة العقلية جزءًا لا يتجزأ من ثقافة العمل؛ حيث يتم دعم الأفراد في مسيرتهم لتحقيق التوازن، وليس مجرد السعي لتحقيق الأرقام. هنا يكمن الشغف الحقيقي للاحتراف.
وطالَبَ الذيابي بأن نجعل من هذا التحول هدفًا نسعى لتحقيقه يومًا بعد يوم، لضمان أن نكون محترفين حقيقيين، ليس فقط من خلال تحقيق الأهداف، ولكن من خلال تعزيز الرفاهية والمرونة للجميع؛ داعيًا إلى الاستثمار في صحتنا النفسية والعمل معًا لبناء مستقبل أكثر إشراقًا وإبداعًا.