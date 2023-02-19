من الرياض.. المنتدى السعودي للإعلام ينطلق غدًا ويحاور وزراءَ ومسؤولين.. هنا التفاصيل

فيما تبدأ جلسات اليوم الثاني بمناقشة موضوعات "التلفزيون: سوق قديم ولاعبون جدد"، و"البيانات تقود رحلة المستخدم"، و"كيف تبدأ الخطوات الأولى في صحافة البيانات؟"، ومناقشة "المنصّات العالمية.. منافسة لا تتوقّف"، و"صحافة الروبوت في مواجهة الحسّ والموهبة"، و"أرباح تيك توك بين الواقع والخيال". كما تركّز جلسات هذا اليوم على "الدبلوماسية الرقمية وثقافة الاتصال المجتمعي"، و"السوشيال الميديا: صناعة وتسويق المشاهير"، و"3 طرق لإثبات فرضيات التحقيق الاستقصائي". وبعدها يناقش خبراء وإعلاميون "رؤية 2030.. الحدث محلي والتأثير دولي"، و"الشائعات وعبور الأزمات: من يشكّل الرأي العام؟ وصناعة الترند".

وسيحلّ الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، ضيفًا على جلسة حوارية عند الواحدة ظهرًا، وتُقام بعدها جلسات حوارية عن "مستقبل الإعلام العربي..أين البوصلة؟"، و"حوكمة الوسائل الرقمية: السبيل إلى تنظيم المشهد".