عبر تقنية "الميتافيرس" دارة المؤسس تحتفل باليوم الوطني.. غداً

ابتكرت "دارة الملك عبدالعزيز" حزمة فعاليات رقمية جديدة تُقام للمرة الأولى، تزامناً مع ذكرى الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ92، حيث تنطلق أولى المبادرات، غداً الخميس، بمساحة افتراضية ثلاثية الأبعاد باستخدام تقنية "الميتافيرس"، بالإضافة إلى مسابقة تُقدم جوائزها كأصول رقمية ذات قيمة تاريخية ومن مقتنيات المؤسس ـ رحمه الله ـ.
وتفصيلاً أكدت "الدارة" أن هذه المبادرات الرقمية تأتي بالتزامن مع الاحتفال بيوم الوطن التي تُقام غداً الخميس للمرة الأولى من خلال مساحة افتراضية في فعاليات الاحتفال المقامة على موقع "ديسنترالان"، وهو عبارة عن منصة قائمة على متصفح العالم الافتراضي ثلاثية الأبعاد باستخدام تقنية "الميتافيرس"، وتُبت فعالياتها على الرابط: saudionmeta.com
وأوضحت "الدارة " أن المبادرة تشمل العديد من الفعاليات التي تتناسب في مضامينها مع مقتضى المناسبة، حيث تتوسط المساحة؛ شاشة عرض كبيرة تبث فيديوهات من إنتاج الدارة، وكلمات للمؤسس جلالة الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وأبنائه الملوك من بعده، فيما سيكون هناك ركن لعرض الأزياء التراثية من جميع مناطق المملكة العربية السعودية مصحوبة بعدد من الأغاني والأناشيد الوطنية والألعاب النارية المبهجة، لينتقل بعدها الزائر إلى فعالية العرضة السعودية مع قرع الطبول وأهازيج النصر".
وشددت "الدارة" أن الزوار سوف يسعدون بمشاهدة فعالية معرض الصور المكوّن من ثلاثة أدوار افتراضية روعي في تصميمها أن تلبي الحاجة المعرفية والبصرية عن (الثقافة، الطبيعة، الإنسان) في السعودية وستكون متاحة حتى نهاية شهر أكتوبر.
وعن فعالياتها الرقمية عن اليوم الوطني، قالت: "سنُقدّم للزوار مسابقة (علمك غانم) إحدى مبادرات مشروع أنتمي، والتي تتضمن أسئلة في التاريخ السعودي، بجوائز تتمثل في أصول رقمية غير قابلة للاستبدال (NFT)، مرتبطة بمحفظة تخص دارة الملك عبدالعزيز، وتُعد ذات قيمة تاريخية من مقتنيات "المؤسس" ـ رحمه الله ـ ومن العملات السعودية القديمة.
وختمت "الدارة" حديثها عن المبادرات الرقمية: "نتطلّع من خلال هذه الفعاليات للاستفادة من التقنيات العصرية الحديثة في إيصال رسالتها المجتمعية والعلمية والثقافية وخصوصاً شريحة الشباب، تلك الرسالة المتمثلة في التميز في خدمة تاريخ المملكة العربية السعودية وتراثها وجغرافيتها، حفظاً وتنميةً وإتاحةً ونشراً".