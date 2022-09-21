عبر تقنية "الميتافيرس" دارة المؤسس تحتفل باليوم الوطني.. غداً

وأوضحت "الدارة " أن المبادرة تشمل العديد من الفعاليات التي تتناسب في مضامينها مع مقتضى المناسبة، حيث تتوسط المساحة؛ شاشة عرض كبيرة تبث فيديوهات من إنتاج الدارة، وكلمات للمؤسس جلالة الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وأبنائه الملوك من بعده، فيما سيكون هناك ركن لعرض الأزياء التراثية من جميع مناطق المملكة العربية السعودية مصحوبة بعدد من الأغاني والأناشيد الوطنية والألعاب النارية المبهجة، لينتقل بعدها الزائر إلى فعالية العرضة السعودية مع قرع الطبول وأهازيج النصر".