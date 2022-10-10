"فرانشايز جازان".. 71 علامة تشارك بمعرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي بنسخته الأولى

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة جازان المستشار أحمد أبو هادي، خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته الغرفة للإعلاميين والمؤثرين؛ أن غرفة جازان تسعى لإتاحة الفرصة أمام الشركات العالمية والمحلية صاحبة العلامات التجارية العاملة في أنشطة تجارية متنوعة، بما يسهم في تحقيق فرص للمستثمرين المحليين لإقامة مشاريعهم بنظام تشغيل علامات تجارية معروفة ومختبرة مسبقًا لانخفاض نسب مخاطرها الاستثمارية، وتحقيق الاستمرار والنجاح والتوسع مستقبلًا.