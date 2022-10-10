"فرانشايز جازان".. 71 علامة تشارك بمعرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي بنسخته الأولى

نجحت غرفة جازان في استقطاب 71 علامة تجارية للمشاركة في معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي "فرنشايز جازان" في النسخة الأولى التي ستقام بجازان من 12- 15 أكتوبر بمركز الأمير سلطان الحضاري وتضم المستثمرين المحليين والدوليين ورواد وأصحاب العلامات التجارية الصغيرة والمتوسطة والبنوك التجارية وشركات التمويل، والجهات الحكومية المعنية والغرف التجارية وكذلك ملاك العلامات التجارية المميزة المحلية والدولية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة جازان المستشار أحمد أبو هادي، خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته الغرفة للإعلاميين والمؤثرين؛ أن غرفة جازان تسعى لإتاحة الفرصة أمام الشركات العالمية والمحلية صاحبة العلامات التجارية العاملة في أنشطة تجارية متنوعة، بما يسهم في تحقيق فرص للمستثمرين المحليين لإقامة مشاريعهم بنظام تشغيل علامات تجارية معروفة ومختبرة مسبقًا لانخفاض نسب مخاطرها الاستثمارية، وتحقيق الاستمرار والنجاح والتوسع مستقبلًا.
وأضاف أبو هادي أن المعرض يستهدف أيضًا أنشطة تجارية متنوعة هي مطاعم الوجبات السريعة والتموين والمقاهي الحديثة ومراكز خدمات السيارات ومراكز الحضانة وخدمات الأطفال ومحلات الهدايا وتنظيم الحفلات والخدمات الاستشارية ونقل الوثائق والبريد ومستلزمات الطباعة الحديثة والتسويق العقاري ومستلزمات الرعاية الطبية.
وبيّن "أبو هادي" أن المعرض يسعى للنهوض بصناعة الفرنشايز؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030م، وتوفير فرص محلية وعالمية أمام المستثمرين ورواد الأعمال، وتحقيق الانتشار للعلامات التجارية الوطنية داخل وخارج المملكة، إلى جانب نشر المعرفة بالفرنشايز وعرض التجارب الناجحة وتبادل الأعمال بوجود المانحين للعلامات التجارية والمستثمرين وتشجيع عقد لقاءات تجارية بينهم، وكذلك عقد صفقات لعلامات تجارية محلية ودولية.