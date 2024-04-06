"المنيع": سنة زكاة الفطر أن تكون طعامًا.. ودفعها نقودًا يخالف جمهور أهل العلم

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المنيع: إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، صغير أو كبير، على أن تكون زائدة عن قوت يومهم ليلة العيد.
ولفت المنيع في تصريح للإخبارية إلى أن الأصل في دفع زكاة الفطر أن يكون من الطعام، مشيرًا إلى أنه من أهل العلم من يقول بدفعها نقودًا، مستدركًا أن جمهور أهل العلم يرون أن يكون دفعها طعامًا من غالب قوت البلد، وهو ما تتّجه إليه سنة رسول الله ﷺ.
وأضاف الشيخ المنيع: أن الرأي القائل بدفع زكاة الفطر نقودًا هو خلاف ما عليه جمهور أهل العلم، طالما أن الرسول ﷺ وأصحابه في عصره ومن بعده، كانوا يدفعون زكاة الفطر من الطعام، لا من قيمة الطعام.