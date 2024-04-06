"المنيع": سنة زكاة الفطر أن تكون طعامًا.. ودفعها نقودًا يخالف جمهور أهل العلم

ولفت المنيع في تصريح للإخبارية إلى أن الأصل في دفع زكاة الفطر أن يكون من الطعام، مشيرًا إلى أنه من أهل العلم من يقول بدفعها نقودًا، مستدركًا أن جمهور أهل العلم يرون أن يكون دفعها طعامًا من غالب قوت البلد، وهو ما تتّجه إليه سنة رسول الله ﷺ.