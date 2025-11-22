NHC Innovation تختتم مشاركتها في سيتي سكيب العالمي 2025 بإطلاقات نوعية واتفاقيات استراتيجية تعزز التحول الرقمي في القطاع العقاري

كما شهد المعرض توقيع أكثر من 30 اتفاقية وشراكة استراتيجية من قبل “سكني” و"بلدي" وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، شملت: صندوق التنمية العقارية، وبنك الراجحي، وجاهز، ورؤى المدينة القابضة، وأمانة العاصمة المقدسة "البلد الأمين"، وجيبي، والبنك السعودي الفرنسي، إلى جانب شراكات أخرى تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتسهيل رحلة المستخدم، وتمكين حلول التمويل، وتطوير أدوات جديدة تعزز جودة الخدمات العقارية والبلدية في مجالات التقنية والاستدامة والتمويل والخدمات اللوجستية.