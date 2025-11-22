NHC Innovation تختتم مشاركتها في سيتي سكيب العالمي 2025 بإطلاقات نوعية واتفاقيات استراتيجية تعزز التحول الرقمي في القطاع العقاري
اختتمت NHC Innovation مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2025 بتحقيق نجاحات بارزة جسّدت دورها كمُمكّن رئيسي للتحول الرقمي في القطاعين العقاري والبلدي، عبر سلسلة من الشراكات النوعية والاتفاقيات الاستراتيجية التي جرى توقيعها في جناح "سكني" والشركاء.
وشهدت المشاركة حضورًا لافتًا من قادة المنظومة؛ شارك كل من الرئيس التنفيذي لـ"سكني" المهندس وليد الحركان، والرئيس التنفيذي لـ"بلدي" الأستاذ ياسر العبيدان، في جلستين حواريتين تناولتا مستقبل الحلول الرقمية ودور البيانات والذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات العقارية والبلدية. وأكد القادة خلال الجلستين أن منطلق عمل NHC Innovation هو بناء مدن ذكية وخدمات تقنية متطورة تسهم في تمكين المستخدمين، والارتقاء بجودة الحياة، ودعم صناع القرار بحلول رقمية موثوقة تربط جميع الأطراف ضمن منظومة واحدة تعزز مستقبل القطاع العقاري والبلدي.
كما شهد المعرض توقيع أكثر من 30 اتفاقية وشراكة استراتيجية من قبل “سكني” و"بلدي" وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، شملت: صندوق التنمية العقارية، وبنك الراجحي، وجاهز، ورؤى المدينة القابضة، وأمانة العاصمة المقدسة "البلد الأمين"، وجيبي، والبنك السعودي الفرنسي، إلى جانب شراكات أخرى تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتسهيل رحلة المستخدم، وتمكين حلول التمويل، وتطوير أدوات جديدة تعزز جودة الخدمات العقارية والبلدية في مجالات التقنية والاستدامة والتمويل والخدمات اللوجستية.
وفي جانب التفاعل المجتمعي، قدّم جناح "سكني" أكبر حزمة جوائز في تاريخ مشاركاته بالمعارض، تجاوزت قيمتها 7.2 مليون ريال، تضمنت سحبًا على فيلا سكنية وأرض، إلى جانب جوائز يومية للزوّار، مما عزّز الإقبال وقدم تجربة تفاعلية غير مسبوقة.
كما أتاح "سكني" لزواره عروضًا حصرية للتملك الفوري عبر أجهزة الخدمة الذاتية داخل الجناح، حيث تمكن الزائرون من اختيار وحجز وتملك وحداتهم العقارية خلال دقائق عبر رحلة رقمية متكاملة، مما يعزز مكانة "سكني" كأكبر منصة للمعروض العقاري تقدّم حلول تملك فورية داخل المعارض بأدوات تقنية ذكية.
وسجّل جناح "سكني" خلال أيام المعرض إقبالًا استثنائيًا على حجز الوحدات، مما يعكس الثقة المتزايدة بالمنصة ودورها في ربط المطورين والمستفيدين بحلول رقمية موحدة ومتكاملة.
ومن جهة خرائط بلدي+، وبصفتها الشريك الرسمي للتنقّل في معرض سيتي سكيب 2025، فقد أدت دورًا محوريًا في تحسين تجربة الزوّار داخل المعرض عبر منظومة متكاملة من حلول التنقّل الذكية. وقد وفّرت "بلدي+" خرائط تفاعلية متقدمة تُظهر مسارات الحركة، ونقاط الخدمات، ومواقع الأجنحة، مما سهّل تنقّل آلاف الزوّار بكفاءة عالية وأسهم في رفع مستوى التنظيم.
وفي ختام مشاركتها في سيتي سكيب العالمي 2025، تؤكد NHC Innovation استمرارها في تطوير حلول رقمية مبتكرة وتوسيع شراكاتها الاستراتيجية لتعزيز مستقبل القطاع العقاري والبلدي، ودعم رحلة التحول نحو مدن أكثر ذكاءً وجودة حياة أعلى. كما شددت على التزامها بدورها كممكّن رئيسي للابتكار التقني، وتعظيم الأثر الإيجابي لخدمات “سكني” و"بلدي" لخدمة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من الوصول إلى حلول عقارية وخدمية أكثر كفاءة وسلاسة.