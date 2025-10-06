22 فرصة عقارية قي مزاد قمم الطائف

تعلن شركة عقارنا العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ عن إقامة مزاد "قمم الطائف" الإلكتروني وذلك من يوم الأحد 2025/10/12م الساعة: 09:00 صباحاً وحتى يوم الإربعاء 2025/10/12م من الساعة 04:00 حتى 06:00 على منصة مباشر للمزادات.