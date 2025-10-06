22 فرصة عقارية قي مزاد قمم الطائف

تعلن شركة عقارنا العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ عن إقامة مزاد "قمم الطائف" الإلكتروني وذلك من يوم الأحد 2025/10/12م الساعة: 09:00 صباحاً وحتى يوم الإربعاء 2025/10/12م من الساعة 04:00 حتى 06:00 على منصة مباشر للمزادات.
يعرض المزاد 22 فرصة عقارية في مواقع استراتيجية في أهم الأحياء المميزة في مدينة الطائف، ويحتوي المزاد على مجموعة من العقارات التجارية والسكنية والزراعية المميزة.
حيث تقع في أهم المناطق الحيوية ؛ وتتميز بقربها من الخدمات ، مما يجعلها وجهة مميزة.
ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة عقارنا العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0537804448 - 0547804446