بدء عملية فصل التوأم السيامي الفلبيني "أكيزا وعائشة" بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالرياض

وأوضح الدكتور "الربيعة" في تصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية، أن التوأم الفلبيني الملتصق "أكيزا وعائشة" وعمرهما 6 أشهر وتزنان مجتمعتين 18 كيلوغرامًا، وصلتا إلى المملكة العربية السعودية بتاريخ 5 مايو 2024م، وتم إدخالهما لمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ حيث تَبين أنهما تشتركان بمنطقة أسفل الصدر والبطن والكبد، وهناك احتمال اشتراك في الأمعاء، ولكل منهما أطراف علوية وسفلية مكتملة، وتم إجراء فحوصات متعددة ودقيقة للتحقق من إمكانية فصلهما، وبعد عدة اجتماعات للفريق الطبي قرر الفريق فصل التوأم بعملية جراحية تستغرق 7 ساعات ونصفًا على 5 مراحل، وبنسبة نجاح تزيد على 70% بمشيئة الله، ويشارك فيها 23 من الأطباء الاستشاريين والمختصين والكوادر التمريضية والفنية في تخصصات التخدير وجراحة الأطفال وجراحة التجميل والتخصصات الأخرى المساندة.