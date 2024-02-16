مهرجان زيتون الجوف الـ17 يستعرض الخدمات المقدّمة من 7 جهات حكومية

تستعرض جهاتٌ حكومية منجزاتِها في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، وتشارك في تقديم إسهامات مجتمعية وخدمية خلال مشاركتها في مهرجان "زيتون الجوف الدولي السابع عشر"، الذي تنظّمه أمانة منطقة الجوف في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بسكاكا.
وضمن رحلة الزائر في المهرجان، خُصّص مسار المعارض الحكومية ضمن مسارات المهرجان الذي تستعرض فيه جامعة الجوف كونها إحدى الجهات المشاركة منجزاتها الأكاديمية والإدارية، كما تخصّص يوميًّا استشارات للعيادات عبر الأطباء المتخصّصين الخريجين من كليات الجامعة بمشاركة فريق التمريض؛ حيث كشفت جامعة الجوف عن زيارة "٤٥" زائرًا لركن السمعيات، و"١٢٨" زائرًا لركن البصريات، و"٢٦٩" زائرًا لجناح كلية العلوم التطبيقية، و"٢١" زائرًا لجناح المختبر، و"١٦٥" زائرًا لجناح كلية طب الأسنان، و"١٢" زائرًا لركن العيادة التخصصية الاستشارية في عظام الأطفال، و"٧" زوار للمسالك البولية.
وتبرز مشاركة تجمع الجوف الصحي التي يستثمرها التجمع في التعريف على مسارات الرعاية الطبية ومنجزات القطاع الصحي في منطقة الجوف؛ حيث تشارك العيادات الطبية الاستشارية في تقديم الاستشارات والفحوصات الطبية للزوار، واستعراض نموذج الرعاية الصحية، ومبادرة "اعرف أرقامك والتأهيل الطبي"، إضافة للتوعية بأضرار التدخين وفحص السكر التراكمي والتوعية بسرطان القولون والثدي.
كما تشارك الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالجوف بخدمات التعريف بآليات القبول والتسجيل في وحدات التدريب التقني والمهني بالجوف، واستعراض المنجزات في الكليات والمعاهد التقنية والصناعية.
وتقدم وزارةُ البيئة والمياه والزراعة لزوار المهرجان شتلاتٍ من النباتات الحولية بالمنطقة، وشتلات أشجار الزيتون؛ لرفع مساهمة الفرد في تعزيز الغطاء النباتي وإنمائه والحفاظ عليه.
كما تقدم جهات من القطاع غير الربحي في استقبال زوار المهرجان؛ حيث تستعرض جمعية الجوف للطاقة المتجددة خدمات الجمعية وإسهاماتها، إضافة لمشاركة جمعية قدوة لرعاية الأيتام في استعراض مشاريع الجمعية في رعاية وتعليم المستفيدين من الجمعية، فيما تقدم جمعية "كبدك" الفحوصات الطبية لعلامات القصور في وظائف الكبد، وتقديم الوعي في الوقاية من الأمراض الكبدية.