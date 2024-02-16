مهرجان زيتون الجوف الـ17 يستعرض الخدمات المقدّمة من 7 جهات حكومية

وضمن رحلة الزائر في المهرجان، خُصّص مسار المعارض الحكومية ضمن مسارات المهرجان الذي تستعرض فيه جامعة الجوف كونها إحدى الجهات المشاركة منجزاتها الأكاديمية والإدارية، كما تخصّص يوميًّا استشارات للعيادات عبر الأطباء المتخصّصين الخريجين من كليات الجامعة بمشاركة فريق التمريض؛ حيث كشفت جامعة الجوف عن زيارة "٤٥" زائرًا لركن السمعيات، و"١٢٨" زائرًا لركن البصريات، و"٢٦٩" زائرًا لجناح كلية العلوم التطبيقية، و"٢١" زائرًا لجناح المختبر، و"١٦٥" زائرًا لجناح كلية طب الأسنان، و"١٢" زائرًا لركن العيادة التخصصية الاستشارية في عظام الأطفال، و"٧" زوار للمسالك البولية.