مواويل وترانيم.. "نهّامو الشرقية".. إبحار تاريخي يحكي قصصًا عن الغوص والصيد

وأفاد بأن عمل النّهام يتمحور حول شحذ همم البحّارة، وتخفيف أعباء رحلة الصيد والغوص عنهم من خلال التغنّي بالأهازيج والأشعار المغنّاة المتنوعة إيقاعاتها، والتي تؤدّى في جميع مراحل رحلة الصيد والعودة إلى برّ الوطن، مشيرًا إلى أن أبرز مواويل النهام هي إيقاع "يامال" الذي يتغنّى به النهام للتعبير بما يجيش في صدور البحّارة من الألم والحزن لفراق الأهل والأحبّة، والتعبير عن الشوق واللهفة للالتقاء بهم، إضافة إلى إيقاع موال "الخطفة"، والذي يتغنّى به وقت رفع أشرعة السفينة لإبحارها داخل البحر، وموال "الحدادي" الذي يتغنّى به النهام والبحارة بعد الفراغ من أعمال الصيد والغوص؛ بهدف إضفاء نوع اللهو والمرح بين البحارة في المركب.