المؤتمر الـ13 لوزراء التعليم العرب يؤكد أهمية مبادرة المملكة "الموهوبون العرب"

من جهتها، أكدت الأمين العام لمؤسسة "موهبة" الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، أن مبادرة المملكة "الموهوبون العرب"، لاقت نجاحاً واسعاً، وتركز على الاستثمار في الطاقات العربية الشابة من الموهوبين والمبدعين، بما يقود إلى رعاية واستيعاب الموهوبين والمبدعين العرب، وتوفير البيئة الملائمة لهم والاستفادة من قدراتهم النوعية، وتمكينهم لقيادة التغير وصناعة المستقبل.