"خط السكك الحديدية الخليجي".. السعودية تُنجز 200 كم والعمل جارٍ بـ 4 دول

ويبدأ مسار سكة حديد دول المجلس، الذي يبلغ طوله 2117 كيلو متراً، من الكويت مروراً بالدمام إلى البحرين، ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى الإمارات (أبو ظبي والعين) ومن ثم إلى مسقط عبر صحار، ويربط مدينة الكويت مروراً بكل دول المجلس وصولاً إلى مسقط.