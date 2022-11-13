جائزة التميز الدولي للمستشفيات تذهب للقصيم.. هنا "قبس" لمرضى الجلطات

ولفت "الشائع" إلى أن فوز المركز بالجائزة الدولية التي تُعد إحدى أبرز الجوائز المرموقة التي تتنافس عليها أكبر المستشفيات والمراكز المتخصصة على مستوى العالم، والتابعة للاتحاد الدولي؛ تأتي بعد استيفائها لمتطلبات واشتراطات المنح، والتي تأتي تتويجًا لجهود التجمع في تطوير منظومة العمل، وتعكس مدى الاهتمام بتطوير الخدمات الطبية والارتقاء بمستوى الجودة في كل الجوانب ضمن المنظومة الصحية الشاملة، عن طريق تطبيق واتباع أفضل المعايير الصحية، والتركيز على رضا المستفيدين.