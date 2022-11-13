جائزة التميز الدولي للمستشفيات تذهب للقصيم.. هنا "قبس" لمرضى الجلطات

حصل تجمع القصيم الصحي -ممثلًا في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم- على جائزة التميز الدولي للمستشفيات؛ وذلك خلال الدورة الـ45 لمؤتمر الاتحاد العالمي للمستشفيات، الذي أقيم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة ومنافسة 400 مستشفى ومركز طبي من أكثر من 35 دولة من مختلف أنحاء العالم، وعُقد تحت شعار "تحقيق الاستدامة ومستقبل قطاع المستشفيات في 2030".
وأكد الرئيس التنفيذي لتجمع القصيم الصحي الدكتور سلطان بن سعود الشائع، أن حصول مركز القلب على الجائزة الدولية في الفرع المعنيّ بالمسؤولية الاجتماعية للمستشفيات؛ يأتي تتويجًا لمبادرة "قبس" الخاصة بإسعاف حالات الجلطة القلبية الحادة، والتي أطلقها التجمع بهدف سرعة التشخيص والمعالجة لجميع مرضى الجلطات القلبية الحادة، في جميع المنشآت الصحية بالمنطقة، والعمل على سرعة وصولها إلى معمل القسطرة القلبية بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم خلال 90 دقيقة من تشخيص الحالة؛ لتفادي وقوع مضاعفات الجلطات القلبية.
ولفت "الشائع" إلى أن فوز المركز بالجائزة الدولية التي تُعد إحدى أبرز الجوائز المرموقة التي تتنافس عليها أكبر المستشفيات والمراكز المتخصصة على مستوى العالم، والتابعة للاتحاد الدولي؛ تأتي بعد استيفائها لمتطلبات واشتراطات المنح، والتي تأتي تتويجًا لجهود التجمع في تطوير منظومة العمل، وتعكس مدى الاهتمام بتطوير الخدمات الطبية والارتقاء بمستوى الجودة في كل الجوانب ضمن المنظومة الصحية الشاملة، عن طريق تطبيق واتباع أفضل المعايير الصحية، والتركيز على رضا المستفيدين.
يُشار إلى أن التجمع أطلق مبادرة "قبس" مطلع عام 2019م وهي إحدى المبادرات الهادفة إلى تقليص فترة انتظار وقبول وإجراءات النقل بعد تشخيص حالات مرضى الجلطات القلبية الحادة في طوارئ المستشفيات الطرفية، وتعمل على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع، وبيّن التجمع أن مجموع المستفيدين من المبادرة منذ إطلاقها بلغ أكثر من 838 مستفيدًا.